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СК назвал отказ техники и ошибки пилотов основными версиями крушения Су-30 в Иркутске

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В Следственном комитете (СК) России в понедельник, 24 октября, заявили, что отказ техники и ошибки пилотов стали основными версиями крушения истребителя Су-30 на жилой дом в частном секторе в Иркутске.

Страшный Су: в Иркутске военный самолет упал на частный дом
При падении на жилой дом в Иркутске погибли два пилота, местные жители не пострадали

Отмечается, что это две основные версии.

В пресс-службе сообщили, что сейчас проводится дополнительный осмотр места ЧП, изъяты образцы топлива, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы. Следователи также изъяли летно-техническую документацию на самолет и допросили хозяев разрушенного дома.

Также проводятся другие следственные и процессуальные действия.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский усомнился в том, что причиной крушения стали плохие погодные условия. Он уточнил, что в месте, где упал самолет, была ясная погода и высокая температура воздуха.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. При крушении погибли два пилота — Максим Конюшин и Виктор Крюков. Местные жители не пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после чего загорелся второй дом, из которого стали выбегать люди. Жильцы сгоревшего дотла дома, на который упал самолет, также не пострадали, потому что находились вне его. Жильцы третьего дома, на который распространился огонь, успели выбежать в момент начала пожара.

24 октября глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи погибших летчиков. Он пообещал также, что две семьи, на дом которых упал военный самолет, получат выплаты по 100 тыс. рублей.

Ранее, 18 августа, 2021 года, истребитель МиГ-29СМТ потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Астраханской области. В результате падения самолета погиб летчик. Полет истребителя выполнялся без боекомплекта.

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