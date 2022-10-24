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Порядка 25 т рыбы изъяли из незаконного оборота в Магаданской области

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В Магаданской области за сезон зафиксировано 50 фактов незаконной добычи и оборота водных биоресурсов, в том числе 14 преступлений. Из оборота изъяли 25 т рыбной продукции. Об итогах профилактического мероприятия «Путина» рассказали представители УМВД по региону.

Так, по словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции подполковника полиции Андрея Лесникова, которые приводит ИА MagadanMedia, в июле правоохранители выявили факт незаконной добычи рыбы лососевых видов без разрешительных документов на реке Ойра Ольского округа Колымы. У нарушителей изъяли 505 экземпляров лосося, в том числе 5 экземпляров нерки, которая относится к особо ценным видам рыб. Ущерб, нанесенный ресурсам РФ, составил около 1 млн рублей.

Кроме противодействия браконьерскому вылову, полиция реализует меры по выявлению преступлений, связанных с производством, хранением, перевозкой и сбытом рыбопродукции, которая не имеет специальной маркировки.

В частности, в этом году возбудили три уголовных дела по фактам продажи и хранения с целью сбыта рыбной продукции без маркировки. Из незаконного оборота изъяли более 25 продукции.

Ранее сообщалось, что в январе–июле 2022 года в России было зарегистрировано 11,6 тыс. экологических преступлений, из которых раскрыто всего 6530. Это официальные данные МВД. Среди таких преступлений учитывается в том числе и браконьерство.

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