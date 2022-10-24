СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы слышны в Харькове. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщают украинские СМИ.

«В Харькове слышны звуки взрывов. Проверяем информацию», — говорится в сообщении украинского телеканала «ТСН».

На уровне властей города о взрывах не сообщалось.

Ранее в этот день воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Украинское издание «Страна.ua» сообщило об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря.

Утром 22 октября по всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, а также в Одесской и Черниговской областях.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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