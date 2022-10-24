Реклама
Прямой эфир
Экономика
Газовые хранилища Германии заполнены более чем на 97%
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Мир
Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
На Украине объявили в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко
Мир
Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке
Мир
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»
Авто
Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

3 и 4 ноября в ГЛАВCLUB выступит петербургская группа The Hatters

0
Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

3 и 4 ноября в ГЛАВCLUB выступит петербургская группа The Hatters. Петербургская группа The Hatters стремительно покорила отечественную сцену. Всего за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

Этой осенью коллектив даст целых два концерта в ГЛАВCLUB, на которых представит свои главные хиты как со старых альбомов, так и с недавно вышедшей успешной пластинки Golden Hits. Работая над ней, музыканты сумели не только найти новый саунд, но еще и сохранить свой фирменный драйв, выгодно выделяющий коллектив со времен самых первых релизов.

Сейчас музыканты на пике популярности — каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров. Перед обаянием «Шляпников» не устоял даже великий Эмир Кустурица, который снял для группы видео на композицию «Всё сразу».

Для лиц старше 16 лет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022