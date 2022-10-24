3 и 4 ноября в ГЛАВCLUB выступит петербургская группа The Hatters. Петербургская группа The Hatters стремительно покорила отечественную сцену. Всего за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

Этой осенью коллектив даст целых два концерта в ГЛАВCLUB, на которых представит свои главные хиты как со старых альбомов, так и с недавно вышедшей успешной пластинки Golden Hits. Работая над ней, музыканты сумели не только найти новый саунд, но еще и сохранить свой фирменный драйв, выгодно выделяющий коллектив со времен самых первых релизов.

Сейчас музыканты на пике популярности — каждая их новая композиция мгновенно становится хитом, а клипы собирают миллионы просмотров. Перед обаянием «Шляпников» не устоял даже великий Эмир Кустурица, который снял для группы видео на композицию «Всё сразу».

Для лиц старше 16 лет.