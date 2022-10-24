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В Госдуме назвали бредом заявления Киева о подготовке РФ подрыва Каховской ГЭС

Депутат Чепа назвал бредом заявления Киева о подготовке Россией подрыва Каховской ГЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 24 октября назвал бредом заявления Украины о подготовке Россией подрыва Каховской гидроэлектростанции.

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Он отметил, что, несмотря на то что при подрыве Каховской ГЭС пострадают территории и объекты РФ, Киев заявляет о том, что Москва готовит взрыв.

«Они (украинские власти. — Ред.) взяли эту бредовую версию и ее пытаются раскручивать. Пострадают от этого (подрыва ГЭС. — Ред.) люди, живущие на левом и правом берегах Днепра. Почти 4 куб. км воды выльется из этого водохранилища. Дальше пострадают жители Крыма, потому что из этого водохранилища питается водой крымский водоканал. И третье, самое опасное, пострадает Запорожская АЭС, потому что она охлаждает свои реакторы водой именно Каховского водохранилища», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

22 октября глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище начали сбрасывать больше воды, чтобы снизить ущерб при возможном разрушении ГЭС.

Днем ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS. При этом киевский режим нацеливает их специально на каховскую дамбу, чтобы пробить ее и вызвать повышение уровня воды, которое может привести к затоплению близлежащих территорий.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 19 октября сообщил, что вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По его словам, власти региона принимают все меры, чтобы этого не произошло.

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