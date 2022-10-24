Военный эксперт оценил мобилизационный потенциал Украины

У Украины всё еще остается мобилизационный потенциал — есть группы населения, которые пока не были задействованы в военных операциях, также мобилизация почти не затронула западную часть страны. Такое мнение редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков высказал в понедельник, 24 октября.

«Мобилизация на территории Украины идет давно, прошло уже несколько волн, которые, по словам министра обороны страны Алексей Резникова, должны были укомплектовать миллионную армию, способную разгромить Россию. Однако характер боевых действий показал, что ресурс всё же израсходован, требуются новые наборы», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, раньше людей набирали преимущественно из восточных и центральных районов страны, не затрагивая запад. Но, как выяснилось, мобилизационный ресурс Украины не безграничен, поэтому властям приходится искать новые способы докомплектации армии.

Военный эксперт отметил, что главный вопрос состоит в том, где Украина наберет новых призывников и успеет ли она это сделать в необходимые сроки.

«Открытый вопрос — откуда набирать людей: из восточных и центральных или уже из западных регионов? Население между тем этот процесс, очевидно, не приветствует, что видно из реакции в социальных сетях, где люди обсуждают мобилизационную инициативу, где предлагается набирать еще и женщин», — сказал Леонков.

Он добавил, что речь идет о мобилизации сотен тысяч человек. Что касается женщин, то они уже воюют в украинской армии, но они являются добровольцами, их не призывали в рамках мобилизации.

«Если вдруг на этот шаг всё же решатся, власти получат как минимум крайне недовольных, если не бунтующих украинок. Тем не менее действия украинской стороны абсолютно понятны: на фоне частичной мобилизации в России они понимают, что не удержат линию боевого соприкосновения, потому пытаются увеличить численное преимущество. Но резервы всё же могут закончиться. А если необходимое число людей набрать не успеют, фронт двинется на Запад», — заключил Леонков.

Ранее в этот день начальник центра комплектования и социальной поддержки в Киеве Юрий Максимов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в доукомплектовании, пишет Life.Ru.

Он отметил, что повестки будут вручать всем военнообязанным мужчинам до 60 лет в любом месте и в любое время суток, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 15 августа, Верховная рада продлила военное положение на Украине еще на 90 дней — до 21 ноября. Соответствующее предложение несколькими днями ранее поступило в раду от президента Владимира Зеленского. До этого момента все мужчины от 18 до 60 лет не могут покидать территорию страны.

В начале августа сообщалось, что вооруженные силы Украины могут при необходимости мобилизовать еще полмиллиона человек.

При этом, как рассказали украинские военнопленные, киевские власти снизили требования к здоровью граждан, подлежащих мобилизации, и берут «всех подряд». Кроме того, с их слов, на медицинский осмотр может прийти не врач, а ветеринар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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