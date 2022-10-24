Более 25 тысяч кибератак на госресурсы РФ успешно ликвидированы в этом году – Чернышенко

Более 25 тысяч кибератак на госресурсы РФ успешно ликвидированы в этом году – Чернышенко

2022-10-24 14:31:11

2022-10-24 14:31:11

2022-10-24 14:31:11

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