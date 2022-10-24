Сотни сторонников оппозиции собрались на митинг у здания прокуратуры Молдавии

Несколько сотен жителей Кишинева пикетируют Генеральную прокуратуру, обвиняя ее руководство в коррупции, а также в давлении на оппозицию. Акция проходит в понедельник, 24 октября, при поддержке оппозиционной партии «Шор» и Партии коммунистов Молдавии.

Демонстранты скандируют: «В отставку [президента] Майю Санду!», «Долой диктатуру!», «Мы — народ!»

«Мы будем здесь до тех пор, пока прокуратура не заведет уголовные дела на Санду, [премьер-министра] Наталью Гаврилицу и всех тех, кто нарушает конституцию», — сказала перед собравшимися вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

Она также указала на незаконные уголовные дела против оппозиционеров и на беззаконие полиции, которая препятствует мирным протестам.

«Прокуратура прогнила из-за коррупции, а ее руководство должно подать в отставку», — добавила Таубер.

Накануне сообщалось, что оппозиция проводит антиправительственный митинг в Кишиневе. Манифестанты планировали выйти к центральной площади, хотя местная власть позволила им провести акцию лишь в сквере у парламента. Полиция заранее предупредила, что будет следить за движением колонны и не позволит протестующим попасть на центральную площадь.

В нескольких местах демонстранты пытались прорваться, в результате несколько человек задержали. Между тем протестующие установили больше десяти палаток перед зданием Генеральной прокуратуры.

Ранее, 16 октября, в центре Кишинева сотни людей вышли на четвертый за последнее время массовый митинг с призывом к отставке правительства Молдавии. В частности, демонстранты требовали отставки президента республики Майи Санду и премьера Молдавии Натальи Гаврилицы.

В этом же месяце Санду заявила, что в стране «участились попытки дестабилизировать ситуацию» со стороны протестующих. Президент полагает, что оппозиция пытается устроить хаос и конфликты в различных районах Молдавии.

Бессрочная акция протеста началась в Кишиневе 18 сентября. Манифестанты недовольны ростом цен на газ, продукты, высокой инфляцией, а также падением уровня жизни.