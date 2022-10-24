Доля ЕС в общем объеме товарооборота РФ может упасть до 30%

Доля ЕС в общем объеме товарооборота России может упасть до 30% в случае введения новых санкций. Такое мнение выразил в понедельник, 24 октября, первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

«Продолжает снижаться доля Евросоюза. До 35% упала доля Евросоюза в обороте торговли с нами. Когда-то было 54%. Такими темпами, наверное, [доля] будет стремиться к снижению, где-то ближе к 30%, если они продолжат [вводить] свои «пакеты» [санкций]», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в первом полугодии. По его словам, происходит это вопреки западным санкциям.

11 октября председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов заявил, что африканский экспортный рынок сбыта имеет для России отличные перспективы и вскоре может заменить утраченный европейский. По его словам, Россия в течение ближайших 2–3 лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки.

В тот же день сообщалось, что, согласно материалам Еврокомиссии (ЕК), после введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран ЕС составит порядка €123 млрд. При этом отмечалось, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.