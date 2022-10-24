Реклама
Прямой эфир

Доля ЕС в общем объеме товарооборота РФ может упасть до 30%

ФТС: доля ЕС в общем объеме товарооборота России может упасть до 30% в случае введения новых санкций
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля ЕС в общем объеме товарооборота России может упасть до 30% в случае введения новых санкций. Такое мнение выразил в понедельник, 24 октября, первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Фондовый рынок: во сколько Западу обходится влияние на постсоветское пространство
Спецпроект «Известий» о том, как USAID и аффилированные с ним НКО продолжают работать в России и СНГ

«Продолжает снижаться доля Евросоюза. До 35% упала доля Евросоюза в обороте торговли с нами. Когда-то было 54%. Такими темпами, наверное, [доля] будет стремиться к снижению, где-то ближе к 30%, если они продолжат [вводить] свои «пакеты» [санкций]», — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Ранее, 14 октября, президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ со странами СНГ увеличился на 7% в первом полугодии. По его словам, происходит это вопреки западным санкциям.

11 октября председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов заявил, что африканский экспортный рынок сбыта имеет для России отличные перспективы и вскоре может заменить утраченный европейский. По его словам, Россия в течение ближайших 2–3 лет может удвоить свое присутствие на рынке Африки.

В тот же день сообщалось, что, согласно материалам Еврокомиссии (ЕК), после введения восьмого пакета санкций в отношении России стоимость торговых ограничений для стран ЕС составит порядка €123 млрд. При этом отмечалось, что формальные санкции провоцируют резкое сокращение объемов торговли между ЕС и Россией — более чем на 40% по сравнению с аналогичными показателями за 2021 год.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022