Путин отметил мощный рост внутреннего турпотока

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 октября, отметил мощный рост внутреннего турпотока.

«Растет мощно на самом деле», — сказал глава государства на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

В свою очередь, вице-премьер согласился с такой оценкой и подчеркнул, что в России вырос туристический поток с целью рекреации и отдыха.

«Раньше его (внутреннего турпотока. — Ред.) структура была — бизнес-поездки в два раза перекрывали поездки по отдыху, сейчас стало наоборот, то есть отдых вырос в два раза, а бизнес сократился по понятным причинам», — отметил Чернышенко.

17 октября стало известно, что туристический поток по России с января по сентябрь вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 47 млн человек. Тогда в Ростуризме (упразднен указом президента РФ 20 октября, его функции передаются Минэкономразвития) сообщили, что по итогам года рост может составить около 5% по отношению к итоговому показателю прошлого года.

До этого, 6 сентября, Путин заявил, что путешествия должны быть доступны для россиян с разным уровнем дохода. Также он отметил важность создания в России на федеральном уровне всесезонных курортов на побережье Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей, а также в Приморье, на которых смогут ежегодно отдыхать до 10 млн туристов.

1 сентября Ассоциация туроператоров России сообщила, что около 13 млн туристов посетили российские пляжные курорты летом 2022 года. Речь идет о массовых пляжных курортах на Черном море и Балтике и курортах Кавказских Минеральных Вод.