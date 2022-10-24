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РФ приветствует становление Африки как одного из центров многополярного мира

Лавров: Россия приветствует, что Африка становится одним из центров многополярного мира
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россия приветствует то, что Африка, на фоне происходящих событий на планете, становится одним из центров многополярного мира. Об этом заявил 24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.

«Многие африканские страны являются членами Организации исламского сотрудничества, господин Таха представляет Республику Чад. Мы приветствовали становление Африки в качестве одного из важных центров многополярного мироустройства», — заявил Лавров.

В свою очередь, директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко в понедельник на международном форуме «Россия — Африка: что дальше?» заявил, что страны Африки не присоединяются к санкциям против России, несмотря на небывалый прессинг Запада, тем самым демонстрируя самоуважение и принципиальность.

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Дипломат подчеркнул, что Россия настроена на гармоничное развитие связей с Африкой и многие страны континента уже зарекомендовали себя как надежные партнеры Москвы.

Ранее, 18 октября, Лавров отмечал, что Москва не видит смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. При этом министр указал, что страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.

15 октября глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что энергетический кризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией. По его словам, Россия лучше всех в мире разбирается в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, а также в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику.

До этого, 24 сентября, Лавров заявил, что у России с каждой из африканских стран устойчивая тенденция роста товарооборота, а также инвестиционной активности. По словам министра, все страны Африки также приветствуют договоренность об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Президент России Владимир Путин 3 июня на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом отметил, что РФ будет развивать отношения с государствами континента.

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