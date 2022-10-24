РФ приветствует становление Африки как одного из центров многополярного мира
Россия приветствует то, что Африка, на фоне происходящих событий на планете, становится одним из центров многополярного мира. Об этом заявил 24 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.
«Многие африканские страны являются членами Организации исламского сотрудничества, господин Таха представляет Республику Чад. Мы приветствовали становление Африки в качестве одного из важных центров многополярного мироустройства», — заявил Лавров.
В свою очередь, директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко в понедельник на международном форуме «Россия — Африка: что дальше?» заявил, что страны Африки не присоединяются к санкциям против России, несмотря на небывалый прессинг Запада, тем самым демонстрируя самоуважение и принципиальность.
Дипломат подчеркнул, что Россия настроена на гармоничное развитие связей с Африкой и многие страны континента уже зарекомендовали себя как надежные партнеры Москвы.
Ранее, 18 октября, Лавров отмечал, что Москва не видит смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. При этом министр указал, что страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании.
15 октября глава Африканской энергетической палаты Энджей Аюк заявил, что энергетический кризис в Европе стал для Африки уроком, что нужно наращивать сотрудничество с Россией. По его словам, Россия лучше всех в мире разбирается в нефтепереработке и сокращении углеродного следа, а также в реализации инфраструктурных проектов и инвестициях в энергетику.
До этого, 24 сентября, Лавров заявил, что у России с каждой из африканских стран устойчивая тенденция роста товарооборота, а также инвестиционной активности. По словам министра, все страны Африки также приветствуют договоренность об экспорте российского продовольствия и удобрений.
Президент России Владимир Путин 3 июня на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом отметил, что РФ будет развивать отношения с государствами континента.