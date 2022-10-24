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Три ракеты украинских войск попали в Каховскую ГЭС, разрушений нет

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Украинские боевики атаковали Каховскую ГЭС. Три ракеты попали в комплекс станции. Об этом представитель экстренных служб Херсонской области сообщил в понедельник, 24 октября.

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«Всего украинские военные выпустили 19 ракет из реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, три ракеты попали в Каховскую ГЭС», — сказали в экстренных службах «РИА Новости».

Атака со стороны украинских войск началась в 11:20. Сведения о возможных пострадавших и разрушениях уточняются, пишет Pravda.Ru.

22 октября руководитель Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что в последние дни ВСУ задействовали все имеющиеся виды ракет при обстрелах ГЭС, пишет РИАМО.

Он отметил 20 октября, что боевики практически ежедневно наносят ракетные удары по городу, выпуская ежедневно около 120 ракет. Большую часть из них сбивают российские системы противовоздушной обороны (ПРО), сообщает телеканал «360».

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о том, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.

Днем ранее он заявил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, поскольку украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части региона области на левый берег Днепра, пишет Life.Ru.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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