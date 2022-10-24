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В России вырос спрос на устройства для гейминга

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Фото: ТАСС/dpa/Lino Mirgeler
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Россияне стали чаще интересоваться игровой техникой: например, по итогам шести месяцев 2022 года доля продаж мониторов для гейминга выросла до 50% рынка в целом. Об этом 24 октября сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

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Если за аналогичный период 2021 года 40% от всех проданных устройств были игровыми, то в этом году — уже 50%.

«Всего за девять месяцев продано 320 тыс. игровых ноутбуков и порядка 400 тыс. игровых мониторов», — рассказали представители ретейлера бытовой и электронной техники.

Общий объем рынка гейминговых устройств при этом составил порядка 50 млрд рублей.

В России предпочтение отдают в основном азиатским производителям техники. В число наиболее популярных компаний в этом сегменте у граждан вошли Asus, Lenovo, Acer и MSI. Лидером продаж в сегменте игровых ноутбуков стал китайский Thunderobot от Haier Group, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

«Из-за дефицита видеокарт потребителям было проще и дешевле приобрести геймерский ноутбук, чем собирать игровой компьютер с нуля», — приводит издание слова генерального менеджера сети «Позитроника» Алексея Грибовского.

Ранее, 29 сентября, источник в компании-партнере фирмы Xiaomi рассказал «Известиям», что до конца осени китайский производитель техники может начать официальный ввоз ноутбуков в Россию. После ухода из РФ ведущих мировых компьютеров брендов или приостановки ими продаж, интерес российских покупателей к китайским ноутбукам растет, отметили тогда опрошенные «Известиями» участники рынка.

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