Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, сообщается 24 октября в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В сообщении предупреждается об угрозе запуска ракет из акватории Каспийского моря.

Утром 22 октября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске, а также в Одесской и Черниговской областях.

Днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент России Владимир Путин указал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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