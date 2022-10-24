Глава минобороны Украины поговорил с коллегами из Британии и Турции

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Франции и Великобритании. Об этом он сообщил в Twitter 24 октября.

По его словам, его проинформировали о разговорах с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу.

«Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу из переговоров с главой МО РФ», — подчеркнул Резников.

23 октября стало известно о готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса. Это министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также он довел до коллег из Турции, Великобритании и Франции озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Киева.

По данным источников в разных странах, задача изготовить соответствующий снаряд была поставлена перед руководством киевского Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды в Днепропетровской области. Отмечается, что работы над «грязной бомбой» почти завершены.

Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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