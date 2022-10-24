Спорткомплекс для проведения мотогонок построят в Челябинске

В Челябинске планируют построить современный спорткомплекс для проведения авто- и мотогонок. Аукцион по поиску подрядчика на проектирование «Трассы 74» появился на портале госзакупок.

Согласно документации, в автоспорткомплекс войдут несколько трасс для различных видов соревнований. Для зрителей планируется обустроить трибуны на 5 тыс. мест.

Как уточняет Kursdela.biz, также проектировщики должны учесть места для парковки машин. Отдельное пространство будет создано для автомобилей зрителей и отдельное — для спорткаров.

Определить подрядчика планируется 31 октября. Максимальная стоимость контракта с ним составит 10,825 млн рублей.