В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 октября, прокомментировал сообщения об «исчезновении из афиш» имени писателя Бориса Акунина, а также снятия с продажи произведений признанных в РФ иноагентами писателей Дмитрия Глуховского и Дмитрия Быкова. По словам Пескова, в каждом случае следует разбираться индивидуально.

«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, поскольку книги продаются, в том числе упомянутых вами писателей. Что убирается с полок, опять же надо в каждом конкретном случае спросить. Позиция президента [РФ Владимира Путина] была заявлена абсолютно четко и однозначно, и здесь не должно быть никаких сомнений», — заявил Песков.

Он добавил, что «здесь какой-то общей тенденции мы не фиксируем, ее быть не может».Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что «вряд ли есть какие-то основания» для того, чтобы как-либо бороться с данной ситуацией.

21 октября телеведущая Ксения Собчак написала в Telegram-канале, что в Московском доме книги якобы запретили ставить на видное место книги писателей и иноагентов, критикующих спецоперацию России по защите Донбасса, в том числе Акунина.

Глуховский был признан иноагентом 7 октября. Быкова внесли в данный список еще раньше, 29 июля.

14 июля Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

В 2021 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также пояснил, что данный закон действует в стране для защиты от внешнего вмешательства. Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, подчеркивал он позднее.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.