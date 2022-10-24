Реклама
Прямой эфир
Мир
Участницу шоу «Голос» в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Мир
Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи
Мир
Евросовет признал вынужденное вступление ЕС в гонку вооружений из-за Киева
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
Лукашенко указал на непоколебимость Белоруссии перед санкциями Запада
Мир
Лавров указ на необходимость решения всех вопросов Москвы по зерновой сделке
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м
Мир
Минобороны РФ сообщило о завершении Украиной создания «грязной бомбы»
Авто
Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 октября, прокомментировал сообщения об «исчезновении из афиш» имени писателя Бориса Акунина, а также снятия с продажи произведений признанных в РФ иноагентами писателей Дмитрия Глуховского и Дмитрия Быкова. По словам Пескова, в каждом случае следует разбираться индивидуально.

«В области культуры не может быть никакой конфронтации»
Дирижер Павел Коган — об «отмене» русской музыки, курсе оркестров на Азию и отказе от юбилейных торжеств

«Здесь нужно разбираться в каждом конкретном случае, поскольку книги продаются, в том числе упомянутых вами писателей. Что убирается с полок, опять же надо в каждом конкретном случае спросить. Позиция президента [РФ Владимира Путина] была заявлена абсолютно четко и однозначно, и здесь не должно быть никаких сомнений», — заявил Песков.

Он добавил, что «здесь какой-то общей тенденции мы не фиксируем, ее быть не может».Также пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что «вряд ли есть какие-то основания» для того, чтобы как-либо бороться с данной ситуацией.

21 октября телеведущая Ксения Собчак написала в Telegram-канале, что в Московском доме книги якобы запретили ставить на видное место книги писателей и иноагентов, критикующих спецоперацию России по защите Донбасса, в том числе Акунина.

Глуховский был признан иноагентом 7 октября. Быкова внесли в данный список еще раньше, 29 июля.

14 июля Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

В 2021 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также пояснил, что данный закон действует в стране для защиты от внешнего вмешательства. Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, подчеркивал он позднее.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022