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Ремонт горевшей кровли Театра юного зрителя в Томске начнется в 2023 году

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Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко
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В Томске в 2023 году планируют начать ремонт крыши Театра юного зрителя (ТЮЗ), которая пострадала во время пожара в 2021-м. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Проект работ включает ремонт самой крыши здания, а также восстановление главного зала, где во время пожара сильно пострадал потолок — он обрушился в месте крепления центральной люстры.

«Проектировщики завершили разработку проекта восстановления большого зала и крыши Томского театра юного зрителя после пожара 2021 года. <…> Стоимость ремонта большого зала и крыши ТЮЗа составляет более 33 млн рублей», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет РИА «Томск», проект реконструкции уже получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и прошел согласование в комитете по охране объектов культурного наследия Томской области.

Пожар в Томском ТЮЗе произошел 20 февраля 2021 года. В результате сгорела обрешетка крыши на площади 200 кв. м, а в главном зале обрушился потолок, несколько люстр упали на зрительские места. Также помещение сильно пострадало от огня и воды.

15 сентября сообщалось, что историческое здание Иркутского театра юного зрителя имени Вампилова планируют реконструировать к 100-летию театра, которое приходится на 2028 год. В мае 2022 года в здании тоже случился пожар.

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