Песков заявил о большом опыте РФ в борьбе с терроризмом

Россия многому научилась в борьбе с терроризмом и всегда будет хранить память о тех, кто погиб в результате терактов. Об этом в понедельник, 24 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по случаю 20-летия теракта на Дубровке.

«Наша страна неоднократно становилась объектом для атак террористов, международных террористов. Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые мы понесли. Мы многому научились в борьбе с терроризмом и всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают уроки «Норд-Оста».

23 октября исполнилось 20 лет с момента атаки чеченских боевиков на театральный центр (ТЦ) на Дубровке в Москве. В это время в театре шел мюзикл «Норд-Ост», в зале находились более 900 человек. Вооруженные боевики во главе с Мовсаром Бараевым захватили и удерживали заложников в течение трех дней.

В ночь на 26 октября 2002 года начался штурм центра. К зданию были стянуты дополнительные силы Спецназа, милиции, Внутренних войск и бронетехника. Число жертв теракта составило 130 человек. Среди погибших — двое артистов из детской труппы театра.

Накануне 20-й годовщины трагедии «Известия» поговорили с бывшими заложниками и их родными о том, что они пережили в те дни. Так, 41-летний программист Александр Сталь рассказал, что, когда на сцену выбежали люди в камуфляже и с оружием, он подумал, что это шутка. Всё случилось накануне его дня рождения: 30 октября ему исполнилось 22 года. По словам Александра, он не только выжил в аду теракта, но и вышел из него с минимальными потерями. Кроме частичной утраты слуха никаких особых синдромов у него сейчас не осталось.