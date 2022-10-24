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Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y
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Tesla снизила на 9% цены в Китае на модели Model 3 и Model Y

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Фото: REUTERS/Patrick Pleul
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Компания Tesla снизила цены на электромобили моделей Model 3 и Model Y в Китае на 9% в преддверии намечающегося снижения спроса на машины в стране. Об этом 24 октября сообщило агентство Reuters.

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Стартовая цена седана Model 3 была снижена на 265 900 юаней (примерно 2,2 млн рублей), а внедорожник Model Y подешевел на 288 900 юаней (около 2,4 млн рублей).

Специалисты агентства связывают такое решение компании с тем, что рост продаж новых машин в Китае замедлился в сентябре 2022 года, при этом продажи электромобилей росли самыми медленными темпами за последние пять месяцев текущего года.

Эксперты также отметили, что снижение цен на электромобили Tesla произошло после того, как гендиректор компании Илон Маск заявил, что в Китае и Европе идет рецессия и что Tesla, возможно, не достигнет плановых показателей по насыщению рынка своими электромобилями в 2022 году.

«Снижение цен подчеркивает возможную ценовую войну, на которую мы обращаем внимание с августа», — сообщил аналитик влиятельной финансовой компании China Merchants Bank International (CMBI) Ши Цзи.

Еще одной причиной снижения цен на автомобили Tesla в Китае эксперты назвали рост конкуренции со стороны местных производителей электромобилей. Марки BYD, Nio и Xpeng активно расширяют модельный ряд и наращивают продажи в Китае.

14 октября в Калининградской области на территории Балтийской АЭС госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей. Будущее предприятие будет работать по полному циклу производства: от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Первые батареи сойдут с конвейера калининградского предприятия в 2025 году. На первом этапе мощность завода составит 50 тыс. батарей в год. При необходимости производство может быть расширено до 120–130 тыс. батарей ежегодно.

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