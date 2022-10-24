Около четверти компаний ФРГ готовы сократить работников на фоне кризиса

В настоящее время в Германии из-за энергокризиса сокращаются рабочие места, переориентируются отрасли производства, а 25% компаний готовы сократить сотрудников. Об этом 24 октября сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на данные опроса института Ifo.

Мюнхенский институт опросил руководство 1600 предприятий о преобразованиях, которые будут происходить в них на фоне энергокризиса. 25% опрошенных заявили, что реагируют на происходящее сокращением рабочих мест. Полгода назад таких компаний насчитывалось только 14%.

Также руководство 17% компаний отметило, что откажутся от энергоемких направлений бизнеса. Полгода назад таковых было 11%.

При этом 13% компаний сообщили об остановке производства, а 9% переносят работу в другие страны.

Как уточняет «Газета.Ru», 82% предприятий планируют осуществить инвестиции в энергоэффективность или сделали это, а 48% компаний переходят на другие источники энергии или намерены это сделать. 90% предприятий заявили о возможном повышении цен на свою продукцию.

В субботу, 22 октября, в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны и требовали отменить санкции против России.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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