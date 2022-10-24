Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Армия
Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Авто
Сотрудники российских силовых структур будут ездить на Haval F7 и F7x
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Происшествия
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
Мир
Британцы впервые получили поздравительные открытки от нового короля Карла III
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Мир
Маск заявил о работе Starlink на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Около четверти компаний ФРГ готовы сократить работников на фоне кризиса

Опрос института Ifo: около четверти компаний в ФРГ заявили о готовности сократить сотрудников
0
Фото: Global Look Press/Norbert Michalke
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время в Германии из-за энергокризиса сокращаются рабочие места, переориентируются отрасли производства, а 25% компаний готовы сократить сотрудников. Об этом 24 октября сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на данные опроса института Ifo.

Уроки немецким: как школьников в ФРГ учат экономить энергию
Какой должна быть температура в классах, когда выключать свет и что делать в случае блэкаута

Мюнхенский институт опросил руководство 1600 предприятий о преобразованиях, которые будут происходить в них на фоне энергокризиса. 25% опрошенных заявили, что реагируют на происходящее сокращением рабочих мест. Полгода назад таких компаний насчитывалось только 14%.

Также руководство 17% компаний отметило, что откажутся от энергоемких направлений бизнеса. Полгода назад таковых было 11%.

При этом 13% компаний сообщили об остановке производства, а 9% переносят работу в другие страны.

Как уточняет «Газета.Ru», 82% предприятий планируют осуществить инвестиции в энергоэффективность или сделали это, а 48% компаний переходят на другие источники энергии или намерены это сделать. 90% предприятий заявили о возможном повышении цен на свою продукцию.

В субботу, 22 октября, в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране.

10 октября тысячи протестующих вышли на улицы нескольких городов восточной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания. Протесты прошли в таких городах, как Шверин, Нойбранденбург, Росток, Висмар и других. Граждане критиковали энергетическую политику страны и требовали отменить санкции против России.

Президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что в случае введения ограничений цен на энергоносители из РФ Западу грозит полная остановка поставок из страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество, в том числе из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят после начала спецоперации РФ в конце февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022