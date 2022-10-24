Рекорд обработки подвижного состава установили в Мурманском порту

В Мурманском морском торговом порту (ММТП) установили новый рекорд обработки подвижного состава, поступающего в гавань. Об этом сообщили в АО «ММТП».

Рекорд установили работники грузового района № 2, за сутки они смогли обработать 601 вагон. Предыдущее достижение составляло 501 вагон.

«Рекорд стал возможен благодаря максимально четкой и своевременной подаче вагонов, их выгрузке и выводу из производственной зоны, качественной работе докеров и контролю на всех этапах», — объяснил старший диспетчер по обработке вагонов Виталий Пушин.

Как уточняет ИА «Би-порт», специалисты называют полученный результат фантастическим.

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