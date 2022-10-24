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Американист оценил вероятность кризиса в США из-за обмеления реки Миссисипи

Американист Дудаков: обмеление Миссисипи может повлиять на урожай в США, но это также связано с санкциями в отношении РФ
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Фото: Getty Images/Scott Olson
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Американист, политолог Малек Дудаков в понедельник, 24 октября, рассказал «Известиям» о том, как обмеление реки Миссисипи может отразиться на экономическом состоянии США.

Как отметил эксперт, сейчас в реке наблюдается рекордно низкий уровень воды за некоторое количество десятилетий, однако в истории такие прецеденты уже были.

«Во-вторых, теоретически [это] может ударить по следующему посевному сезону, который весной начнется, но, с другой стороны, до него еще осталось какое-то время, и поэтому вполне возможно, что этот самый уровень воды и восстановится к началу весны, когда начнут засеивать поля. В этом году мы наблюдали, что в США значительно сократился годовой урожай, особенно зерновых, но это было связано не с климатическими проблемами, а с нехваткой удобрений из-за санкционных войн с Россией. Удобрения раньше поступали из стран СНГ, а теперь не поступают в США», — объяснил Дудаков.

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По его словам, говорить о том, что засуха сильно ударит по американской экономике, не приходится.

21 октября на американском телевидении сообщили, что из-за засухи в реке Миссисипи в США опасаются серьезных проблем в экономике. Отмечалось, что сильная засушливость поставила реку «на колени», движение барж с сельскохозяйственной продукцией и сталью замедлилось или вовсе остановилось.

20 сентября бывший спикер нижней палаты американского конгресса, республиканец Ньют Гингрич отметил, что политическое руководство Штатов оторвано от реальности, в стране наблюдается кризис, а победа республиканцев на выборах является единственным способом избежать полного краха.

31 августа газета Clarion Ledger уведомила о том, что американский лидер Джо Байден ввел чрезвычайное положение в городе Миссисипи из-за отсутствия воды. Водоочистные сооружения вышли из строя после сильных дождей и наводнений.

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