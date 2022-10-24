Глава Евросовета указал на право Киева самостоятельно принимать решения о переговорах

Украина должна сама решать, на каких условиях и когда она будет готова пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил в понедельник, 24 октября, глава Евросовета Шарль Мишель в эфире радиостанции France Inter.

«Никто не может решать за Украину, на каких условиях пойти на переговоры, какие уступки сделать. Украина сама является хозяйкой своей судьбы, поэтому ей принадлежит суверенное право выбирать момент, когда вступать в переговоры», — сказал он.

Мишель добавил, что со своей стороны Евросовет «решительно поддерживает Киев в финансовом, военном и политическом планах».

Ранее, 14 октября, президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане подчеркнул, что российская сторона открыта для переговоров с Украиной. Он напомнил, что делегации двух стран достигли определенных договоренностей, однако, как только российские войска отошли от Киева, у Украины пропало желание вести переговоры. Кроме того, указал Путин, в настоящий момент Киев принял официальное решение, запрещающее вести переговоры.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.