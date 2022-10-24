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Москвичам рассказали о «легких морозах» на этой неделе

Вильфанд: погода в Москве на этой неделе будет неоднородной, ожидаются легкие морозы и потепление до +11 градусов
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве и области на предстоящей неделе ожидается совершенно неоднородная погода. Об этом «Известиям» 24 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам специалиста, сейчас регион находится в периоде предзимья, когда происходит переход атмосферной циркуляции от осенней к зимней. Сейчас теплый воздух перемещается с запада, он насыщен влагой, поэтому в понедельник прогнозируются небольшие дожди, однако уже во второй половине дня они пойдут на спад.

«Начнет постепенно расти давление, ночные температуры в этой связи будут заметно ниже. Вот сегодня прогнозируется от +1 до –5. Хочу подчеркнуть, что в Москве и Московской области –5 — это всё-таки уже не заморозки, а легкий мороз», — отметил Вильфанд.

Во вторник, 25 октября, также ожидается невысокая температура — примерно +4...+5 градусов. При этом в Москве будет солнечно, а скорость ветра составит 4–8 м/с.

«А вот в среду очередное изменение барического поля и облачная погода с дождем. Дождь по-настоящему осенний. Метеорологи говорят обложной, то есть нудный, с большими перерывами. Ветер 5–10 м/с», — уточнил синоптик.

Как указал Вильфанд, в четверг прогнозируются повышение температуры до +6...+11 градусов, а также кратковременный дождь. Говоря о вероятной погоде в пятницу, специалист отметил, что прогноз на этот день пока неопределенный. Однако пока можно говорить о комфортной погоде выше климатической нормы на 2–2,5 градуса. Так, 28 октября в столичном регионе температура воздуха может составить +5...+10 градусов.

Как добавил специалист, подобные частые изменения погоды характерны для предзимья и такая ситуация в дальнейшем будет сохраняться.

Накануне метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе в Москве ожидаются заморозки и снег. Так, небольшое количество снега может выпасть в столице во вторник, 25 октября.

В то же время главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что температура в течение ноября в этом году в столице прогнозируется выше климатической нормы.

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