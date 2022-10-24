Москвичам рассказали о «легких морозах» на этой неделе

Вильфанд: погода в Москве на этой неделе будет неоднородной, ожидаются легкие морозы и потепление до +11 градусов

24 октября 2022, 12:26 0

Фото: РИА Новости/Максим Блинов