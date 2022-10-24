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Последствия сильного ветра ликвидировали в Барнауле

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В Барнауле и его пригороде (Алтайский край) коммунальщики ликвидировали последствия сильного ветра, в результате которого повалило деревья и различные объекты, а в ряде нескольких поселков произошло аварийное отключение электричества.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на городскую администрацию, подачу света восстановили в микрорайоне Благодатное, поселках Мохнатушка, Черницк, Центральном, по улицам Анатолия, Пролетарской, Короленко.

Сильный ветер поднялся в Барнауле в ночь с 22 на 23 октября. На нескольких улицах повалило деревья и дорожные знаки, столбы связи. Также опрокинулся один торговый павильон. Еще 23 октября коммунальщики сдвинули с проезжей части упавшие деревья, столб и остановку общественного транспорта.

На время действия непогоды синоптики объявили штормовое предупреждение.

24 октября научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что переменчивая и неустойчивая погода ожидает жителей европейской части России до середины декабря. Причиной этого он назвал предзимье — наиболее переменчивый сезон года на территории европейской части страны.

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