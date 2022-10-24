The Independent назвала причину смерти сыгравшего Хагрида актера Робби Колтрейна

Исполнитель роли лесничего Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере актер Робби Колтрейн умер из-за отказа внутренних органов. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает газета The Independent.

«По ряду сообщений, Колтрейн умер от полиорганной недостаточности», — говорится в сообщении.

По данным газеты, Колтрейн страдал сепсисом и инфекцией нижних дыхательных путей. Кроме того, у него была блокада сердца.

Актер скончался на 73-м году жизни 14 октября. Он умер в больнице недалеко от своего дома в Ларберте.

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг выразила соболезнования семье и детям актера, назвав его необыкновенно талантливым и совершенно неповторимым.

Колтрейн также снимался в фильмах о Джеймсе Бонде «И целого мира мало», «Золотой глаз», «Двенадцать друзей Оушена», «Из ада» и множестве других картин. Актер также был комиком, писателем и занимался озвучкой известных мультфильмов.