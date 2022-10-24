Комитет Госдумы одобрил к I чтению законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил к I чтению законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений (ЛГБТ), педофилии и смены пола. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на решение комитета.

«Рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Предложить Совету Думы включить указанный законопроект для рассмотрения в первом чтении», — указано в документе.

Ожидается, что законопроект рассмотрят 27 октября.

Законопроект входит в пакет инициатив, направленных на полный запрет пропаганды ЛГБТ в РФ. Предлагается, в частности, запретить выдачу прокатных удостоверений на фильмы, содержащие пропаганду нетрадиционных отношений, а также ввести запрет на распространение подобной информации в СМИ и рекламе. Штрафы за пропаганду ДГБТ составят до 5 млн рублей, за пропаганду педофилии — до 10 млн рублей и до 4 млн рублей за пропаганду смены пола среди детей.

В разработке проекта приняли участие около 400 депутатов из 450. Среди авторов — спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также парламентарии от всех пяти фракций.

Ранее, 23 августа, председатель комитета Госдумы (ГД) по культуре, член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что законодательные инициативы, призванные ограничить число ЛГБТ-контента в кино, театре и литературе, поступают от депутатов самых разных фракций. Однако парламентариям пока непонятно, каким образом будут осуществляться подобные ограничения и что можно понимать под словом «пропаганда».

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.