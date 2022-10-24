Глава СВР Нарышкин счел риторику Запада о ядерном оружии недопустимой

Россию очень беспокоит риторика Запада о возможности применения ядерного оружия. Это недопустимо, заявил 24 октября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Нас, конечно, очень беспокоит западная риторика о возможности применения ядерного оружия. Это просто недопустимо», — сказал он журналистам.

При этом у самой России, по словам Нарышкина, риторики об использовании ядерного оружия нет.

«Нет. Абсолютно», — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее, 20 октября, российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что Вашингтону пора прекратить безответственную ядерную риторику. Он подчеркнул, что в ядерном конфликте не может быть победителей.

До этого, 18 октября, замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил о том, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.

16 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине ответные меры США не будут зависеть от того, каким образом и в каком масштабе оно будет применено. Салливан также добавил, что США вместе с союзниками по НАТО и другими странами, такими как Китай и Индия, работают над тем, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей «не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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