ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Пятигорска, который готовили сторонники ИГ

В Ставропольском крае задержаны сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) за подготовку теракта в городском отделе полиции Пятигорска. Об этом 24 октября сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ходе расследования установлено, что в ячейку входили граждане республик Центральной Азии. Организация теракта в Пятигорске шла по указанию зарубежных эмиссаров и под их контролем.

После задержания сторонников ИГ, по их месту жительства были проведены обыски. Силовики изъяли компоненты бомбы, в том числе поражающие элементы, схемы сборки и символику ИГ.

Одним из доказательства стала переписка обвиняемых с кураторами, она велась в мессенджерах.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, отмечает «Газета.Ru».

7 октября в Ставрополе задержали членов законспирированной ячейки ИГ. В местах их проживания обнаружили компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства секретной связи.

Задержанные хотели совершить теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.