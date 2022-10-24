Бастрыкин поручил расследовать факты пыток военнопленных из ДНР на Украине

Глава СКР Александр Бастрыкин в понедельник, 24 октября, поручил расследовать факты пыток военнопленных из Донецкой Народной Республики (ДНР) на Украине. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Вернувшиеся военнослужащие Донецкой Народной Республики в телевизионном эфире сообщили об условиях содержания в плену, которые были близки к пыткам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что бойцам предоставлялось скудное питание, их систематически оскорбляли. Кроме того, к содержавшимся в лагере «Запад-1» во Львовской области применялись физические наказания.

«Действия украинских националистов в отношении военнопленных сопоставимы с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнули в СК РФ.

Днем ранее сообщалось, что СК РФ зафиксирует и займется расследованием фактов жестокого обращения украинских националистов с российскими военнопленными на «Азовстали».

20 октября уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова сообщила, что украинская сторона вернула пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР голодными и обезвоженными. По словам Сердюковой, военнослужащие ЛНР в украинском плену подвергались жестоким пыткам.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили на расстрел, оказывая таким образом давление.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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