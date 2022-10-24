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ВФУ нанесли удар по зданию вокзала в Белокуракино в ЛНР

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Фото: photogoroda.com/Алексей П.
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по поселку Белокуракино в Луганской Народной Республике (ЛНР), вследствие чего разрушено здание железнодорожного вокзала. Об этом сообщили 24 октября в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Со стороны Вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 01:20 по населенному пункту Белокуракино. В результате обстрела частично разрушено здание железнодорожного вокзала», — указано в Telegram-канале представительства.

Дальнейшая информация о пострадавших и повреждениях на данный момент уточняется.

Накануне в Минобороны заявили об отражении атак украинских военных в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Харьковской и Херсонской областях. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции Вооруженных сил России в направлении Куземовки (ЛНР), Берестового (ДНР), все атаки были отражены. При этом были уничтожены более 20 украинских военных.

Тогда же стало известно, что ВФУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Новоайдару в ЛНР.

20 октября пятеро сотрудников МЧС ЛНР погибли, в результате обстрела поселка Червоный Прапор со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS. Уточняется, что девять человек получили ранения.

В этот же день в результате обстрела населенного пункта Брянка в ЛНР пострадало мирное население. Также были повреждены объекты инфраструктуры и газопровод.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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