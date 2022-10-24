В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция первого замглавы ФТС РФ Руслана Давыдова. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к Дню таможенника. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О работе таможенных органов в условиях санкций, о реализации механизма параллельного импорта в России, об изменениях в сфере таможенного администрирования рассказывает: