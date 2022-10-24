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СК назвал отказ техники и ошибку пилота основными версиями крушения Су-30 в Иркутске

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Предварительными причинами крушения самолета Су-30СМ на частный жилой дом в Иркутске названы отказ техники и ошибка летчиков. Об этом говорится 24 октября в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Страшный Су: в Иркутске военный самолет упал на частный дом
При падении на жилой дом в Иркутске погибли два пилота, местные жители не пострадали

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования», — уточнили в ведомстве.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по ст. 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». В рамках проводимой работы, в частности, назначены экспертизы, изъяты образцы топлива, прошла выемка документов, имеющих значение для следствия.

Собственники разрушенного дома признаны потерпевшими. Как отмечает «Газета.Ru», мэр Иркутска Руслан Болотов в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям рассказал, что в доме, разрушенном при падении самолета, зарегистрированы 10 человек.

Самолет Су-30СМ упал на двухэтажный дом в Иркутске вечером 23 октября, это произошло в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. При крушении погибли два пилота — Максим Конюшин и Виктор Крюков.

На земле пострадавших не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как рассказал очевидец крушения, после падения самолета Су-30 на месте ЧП было много дыма. Дом, в который попал самолет, сгорел дотла, после загорелся дом, стоящий рядом, из него стали выбегать люди.

24 октября глава Иркутской области Игорь Кобзев посетил семьи погибших летчиков. Он пообещал также, что две семьи, на дом которых упал военный самолет, получат выплаты по 100 тыс. рублей. Далее с ними будут работать индивидуально.

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