Военно-патриотический турнир по пейнтболу стартовал в «Алабуге»

В особой экономической зоне Татарстана «Алабуга» реконструируют знаменитые сражения Великой Отечественной войны в рамках турнира по пейнтболу среди студентов Алабужского политехнического колледжа. Как сообщают «Известия» 24 октября, в ходе соревнований студенты учатся как обращению с оружием, так и тактическим приемам.

Перед каждой битвой первокурсники в деталях изучают архивные данные.

«Сначала мы приглашали лучших историков России, таких как Исаев, который рассказывал подробно про ключевые битвы и сражения во времена Великой Отечественной войны. В дальнейшем ребята на следующих играх уже реконструировали в соответствии с этой историей те или иные битвы», — рассказала руководитель маркетинга и PR ОЭЗ «Алабуга» Дания Уталиева.

По одному из заданий участникам нужно было реконструировать сражение у поселка Советский — один из эпизодов битвы за Сталинград. Для этого команды должны были прорвать оборону противника и установить знамя Победы.

Помимо реконструкции событий войны, студенты обучаются и тактике современного боя. Так, в одном из эпизодов 650 первокурсникам предстояло обнаружить диверсионно-разведывательную группу и дать отпор неприятелю. Учащиеся, которые проявили лидерские качества во время импровизированных учений, в следующих пейнтбол-играх получат чины сержантов и возглавят небольшие группы.

Ранее, 20 сентября, стало известно, что в Москве состоялся гранд-финал первого сезона интеллектуальной викторины «Лига знаний». 48 сильнейших команд страны сразились в двухчасовом поединке, к победе в котором они стремились на протяжении года. В напряженной борьбе победу одержала команда «Юркие лисички» из Санкт-Петербурга. Немного уступила лидерам команда «Первая сборная» из Москвы, занявшая второе место. Замкнула тройку лидеров команда «Бонни и Клайд» из Балакова. Победителей и участников гранд-финала викторины поздравил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.