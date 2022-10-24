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Производство беспилотников для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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В Санкт-Петербурге началось серийное производство многофункциональных беспилотников для гражданского рынка, сообщили «Известиям» в Министерстве промышленности и торговли РФ 24 октября.

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Производство запущено на площадке Северо-Западного регионального центра концерна ВКО «Алмаз-Антей» — Обуховского завода.

«Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 тыс. беспилотников. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — уточнили в ведомстве.

Разработка выполнена по схеме «квадрокоптер». В производстве используются российские современные материалы, применяются аддитивные технологии.

«Аппарат можно эксплуатировать при сильных ветровых нагрузках и отрицательных температурах», — отметили в министерстве.

Как отмечается, устройство будет поставляться в водонепроницаемом кейсе. В комплект входят беспилитник, два сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на смартфон, комплект запасных лопастей, ключ для их установки, кабели, зарядные устройства.

Запуск продаж запланирован до конца 2022 года. В следующем году предполагается расширение линейки и наращивание производства такого типа беспилотников.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 14 октября заявил, что России предстоит наладить производство беспилотных летательных аппаратов.

В конце сентября стало известно, что беспилотники Томского государственного университета системы управления и радиоэлектроники будут использоваться на сельхозпредприятиях Алтайского края.

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