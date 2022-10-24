В МИЦ «Известия» подведут промежуточные итоги проекта Народного фронта «Всё для Победы»
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- В МИЦ «Известия» подведут промежуточные итоги проекта Народного фронта «Всё для Победы»
26 октября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам проекта Народного фронта «Всё для Победы».
Участники:
- Сергей Горбунов, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта;
- Полина Цветкова, куратор сбора на проекте «Всё для Победы», телеведущая;
- Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества, член Центрального штаба Народного фронта;
- Иван Филипоненко, официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР (онлайн);
- Андрей Заболоцкий, руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР (онлайн);
- представители Народного фронта в регионах.
«Всё для Победы» — проект Народного фронта по поддержке бойцов и мирного населения Донбасса. Портал «Всё для Победы!» был открыт в июне. На сайте проекта pobeda.onf.ru любой россиянин может поддержать военнослужащих Донбасса. За пять месяцев работы было собрано более 2,7 млрд рублей — это более 900 тыс. переводов от россиян.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ:
press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Заместитель руководителя пресс-службы Народного фронта Валерия Пулина, моб. +7 977 901-88-85.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.