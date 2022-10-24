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В МИЦ «Известия» подведут промежуточные итоги проекта Народного фронта «Всё для Победы»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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26 октября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам проекта Народного фронта «Всё для Победы».

Участники:

  • Сергей Горбунов, заместитель руководителя Исполкома Народного фронта;
  • Полина Цветкова, куратор сбора на проекте «Всё для Победы», телеведущая;
  • Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества, член Центрального штаба Народного фронта;
  • Иван Филипоненко, официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР (онлайн);
  • Андрей Заболоцкий, руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР (онлайн);
  • представители Народного фронта в регионах.

«Всё для Победы» — проект Народного фронта по поддержке бойцов и мирного населения Донбасса. Портал «Всё для Победы!» был открыт в июне. На сайте проекта pobeda.onf.ru любой россиянин может поддержать военнослужащих Донбасса. За пять месяцев работы было собрано более 2,7 млрд рублей — это более 900 тыс. переводов от россиян.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ:

press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Заместитель руководителя пресс-службы Народного фронта Валерия Пулина, моб. +7 977 901-88-85.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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