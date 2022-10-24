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«РИА Новости»: инженеры группировки «О» укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в ЛНР

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Российская группировка войск «Отважные» укрепляет линию обороны Сватово – Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 24 октября рассказал инженер.

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«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды. <…> Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него и встает, дальше он не сможет проехать», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что после установки бетонных конструкций участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки при отходе с позиций.

По словам инженера, после того как Вооруженные силы РФ покинули ряд городов в Харьковской области, инженерным сооружениям на передовой стало уделяться больше внимания.

Ранее, 15 октября, сообщалось, что на передовой оборудуют дополнительные взводные опорные пункты. Отмечалось, что в последнее время вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались прорвать оборону российских военных на лисичанском направлении.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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