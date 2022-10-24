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NBC допустил экономический кризис в США из-за обмеления реки Миссисипи

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США грозят проблемы в экономике из-за спада уровня воды в реке Миссисипи до небывало низкого уровня. Об этом говорится в репортаже телеканала NBC, опубликованном 21 октября.

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Причиной снижения уровня воды стала засуха. Как рассказал корреспондент Морган Челси, участки русла реки теперь оказались ее берегами.

«В обычный день уровень воды в Миссисипи должен быть где-то на 4,5–6 м выше моей головы. А сейчас в этой широкой реке вода на опасно низком уровне», — подчеркнул журналист.

По его мнению, засуха поставила реку «на колени», существенно замедлилось движение барж с сельскохозяйственной продукцией и сталью. Местами суда и вовсе не могут пройти по реке.

Капитан-лейтенант береговой охраны Мэри Гилдэй назвала сложившуюся ситуацию плохой.

«Нам известно, насколько важное экономическое влияние все это оказывает на Соединенные Штаты. При нынешних прогнозах я не вижу, чтобы ситуация как-то налаживалась», — заявила она.

Отрасль грузоперевозок по Миссисипи имеет объем $12,6 млрд. По этой реке провозится 60% американского зерна, экспортируемого в другие страны.

В настоящее время на реке стоят 127 судов и более 1,8 тыс. барж.

В октябре на фоне засухи на дне обмелевшего озера в Калифорнии обнаружили корпус десантной лодки Хиггинса времен Второй мировой войны. Также крупнейшее в Калифорнии водохранилище обмелело до 35%.

В конце августа американский лидер Джо Байден ввел чрезвычайное положение в городе Миссисипи из-за отсутствия воды. Водоочистные сооружения вышли из строя после сильных дождей и наводнений.

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