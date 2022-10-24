Звезда сериала «Друзья» потратил $9 млн на борьбу с зависимостями

Мэтью Перри потратил $9 млн на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостями. Звезда сериала «Друзья» описал путь своего излечения в мемуарах. Книга «Друзья, любовники и Большая Ужасная Вещь» выйдет 1 ноября. Актер заявляет, что провел в клиниках половину своей жизни. Перри прошел 15 курсов реабилитации и 14 операций, передает телеканал «Известия». Звезде «Друзей» исполнилось 53 года. Актер начал сниматься в ситкоме, когда ему было 24. Перри признался, что ведет трезвый образ жизни последние 18 месяцев.

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