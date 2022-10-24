Ежегодное заседание клуба «Валдай» открыто
В ТиНАО открылось ежегодное заседание клуба «Валдай». В столицу приехали более сотни экспертов, 66 из них — иностранцы. Специалисты прилетели из Египта, Китая, Индонезии, ЮАР, Бразилии. На заседании присутствуют 13 экспертов западных стран, сообщает телеканал «Известия». Участники обсудят флагманскую роль РФ в многополярном мире. Работа «Валдая» продлится четыре дня.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.