Расходы на проживание в Европе увеличатся из-за энергетического кризиса
Расходы на проживание в странах Европы вырастут на 7% в текущем году, на 9% в 2023-м. Такой прогноз дает Международный валютный фонд в своем региональном докладе, передает телеканал «Известия». Увеличение трат связано с энергетическим кризисом. В обоих случаях эксперты сравнивают показатели с 2021 годом.
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