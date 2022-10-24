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Главы МИД Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»

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Сообщения о том, что Украина готовится применить так называемую грязную бомбу на своей территории, являются ложными. Об этом 23 октября говорится в совместном заявлении Госдепартамента США, а также глав МИД Великобритании и Франции.

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В документе отмечено, что, после того как министры обороны указанных государств провели переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, они отвергли все предположения о готовящейся Киевом провокации в отношении российских войск, о чем им заявил глава Минобороны РФ.

«Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», — отмечено в документе.

Главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщили, что они выражают «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». А также заверили, что будут и впредь «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько это потребуется».

Также главы дипведомств заявили, что любые предлоги использовать утверждение о якобы готовящейся Киевом провокации для эскалации конфликта на Украине со стороны России, являются неприемлемыми.

Ранее в понедельник военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в случае взрыва «грязной бомбы» заражение распространится в радиусе от 500 м до 1 км, впоследствии все реактивы начнут уходить в почву. По его словам, если такого вида оружие «рвануть в воде, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить».

О готовности украинских властей провести на своей территории провокацию, связанную с использованием маломощного ядерного боеприпаса, или так называемой грязной бомбы, стало известно 23 октября.

Тогда же сообщалось, что Шойгу в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню довел до него обеспокоенность Москвы по поводу возможной провокации киевского режима с применением «грязной бомбы». В Минобороны подчеркнули, что ситуация на Украине имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации»

В этот же день глава Минобороны РФ в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также в воскресенье Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из Турции и Великобритании, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Киев многократно отмечал желание получить ядерное оружие. В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании инициировать саммит стран — участниц Будапештского меморандума. Он допустил выход страны из Будапештского соглашения, которое установило неядерный статус государства.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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