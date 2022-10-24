Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Общество
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
Спорт
Валиева рассказала о негативных сообщениях в адрес себя и своих тренеров
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Туризм
«Победа» намерена возобновить рейсы в Турцию
Общество
Власти Запорожской области заявили об отсутствии планов по мобилизации в регионе
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Армия
Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области

НАМИ может стать единственным владельцем АвтоВАЗа

0
Фото: ТАСС/Алена Селезнева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ФГУП НАМИ может стать единоличным владельцем АвтоВАЗа, так как «Ростех» рассматривает вариант передачи своего пакета акций завода проектному институту, который подчинен Минпромторгу РФ. Об этом 23 октября сообщила газета «Ведомости».

«Веста» без приданного: популярную модель лишат «автомата»
«АвтоВАЗ» начал подготовку к производству Lada Vesta NG

Как отметили источники газеты, «Ростех» в настоящее время фактически мешает заводу в вопросе закупки иностранных комплектующих — госкорпорация находится под санкциями, введенными со стороны стран Запада. Против НАМИ таких ограничений нет.

«В текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом. Пакет «Ростеха», вероятно, будет передан НАМИ», — пояснили собеседники издания.

В настоящее время 67,7% акций АвтоВАЗа принадлежат НАМИ, остальные 32,3% у «Ростеха». Проектный институт вошел в капитал автогиганта в мае 2022 года, когда Renault уступило свою долю НАМИ. При заключении сделки французский концерн получил опцион на обратный выкуп доли в АвтоВАЗе в течение шести лет. Госкорпорация «Ростех» является совладельцем АвтоВАЗа с 2007 года.

Если сделка будет реализована, НАМИ станет владельцем 100% акций АвтоВАЗа.

21 октября на АвтоВАЗе приступили к подбору поставщиков, которые будут изготавливать компоненты для Lada Vesta NG. Главным критерием оценки таких компаний будет их готовность обеспечить уверенный старт производства флагманской модели в марте 2023 года, а равно и поддержку необходимыми узлами для производства машины в дальнейшем. Запуск Lada Vesta NG на основной площадке завода в Тольятти станет первым мощным самостоятельным проектом компании после ухода с АвтоВАЗа иностранных партнеров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022