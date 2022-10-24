Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Джонсон считает, что имеет хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году.

«Есть большая вероятность, что я был бы успешен на выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября. — Ред.). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», — говорится в опубликованном 23 октября заявлении экс-премьера.

Джонсон утверждает, что он смог заручиться поддержкой 102 депутатов-консерваторов, поэтому формально имел возможность выставить свою кандидатуру.

Кроме того, Джонсон рассказал, что беседовал с другими претендентами на премьерское кресло — бывшим главой минфина Риши Сунаком и лидером палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Он пояснил, что хотел договориться о совместной работе в национальных интересах, но прийти к общему знаменателю стороны не смогли.

«Таким образом, я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — отметил Джонсон.

Таким образом, в гонке за пост премьер-министра остались только Сунак и Мордонт. Сунак заручился поддержкой почти 150 депутатов, в то время как у Мордонт нет и 30 голосов.

Ранее, 21 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку Трасс, заявил, что ожидать какого-то прозрения от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится. Он подчеркнул, что в Великобритании действующего главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате «партийных перетрясок».

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она уточнила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.