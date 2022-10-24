Реклама
Прямой эфир
Мир
В Британии, Франции и США отвергли сообщения о создаваемой Киевом «грязной бомбе»
Общество
В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны
Спорт
Валиева рассказала о негативных сообщениях в адрес себя и своих тренеров
Мир
Глава МИД Великобритании заявил о готовности отдать свой голос за Риши Сунака
Туризм
«Победа» намерена возобновить рейсы в Турцию
Общество
Власти Запорожской области заявили об отсутствии планов по мобилизации в регионе
Мир
Шольц заявил об отсутствии у 20–30% жителей ФРГ поддержки в отправке Киеву оружия
Авто
Дилерами «Москвича» в России захотели стать 340 компаний
Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости до утра понедельника
Мир
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Мир
Россиянину Виннику грозит в США до 50 лет лишения свободы
Армия
Украинская группа диверсантов захвачена в плен на линии фронта в Херсонской области

Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.

Нежелезная леди: Британия в третий раз ищет премьера
Трасс подала в отставку, Лондон выберет нового главу правительства до конца октября

Джонсон считает, что имеет хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году.

«Есть большая вероятность, что я был бы успешен на выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября. — Ред.). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно», — говорится в опубликованном 23 октября заявлении экс-премьера.

Джонсон утверждает, что он смог заручиться поддержкой 102 депутатов-консерваторов, поэтому формально имел возможность выставить свою кандидатуру.

Кроме того, Джонсон рассказал, что беседовал с другими претендентами на премьерское кресло — бывшим главой минфина Риши Сунаком и лидером палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Он пояснил, что хотел договориться о совместной работе в национальных интересах, но прийти к общему знаменателю стороны не смогли.

«Таким образом, я боюсь, что лучшим вариантом будет не выставлять мою кандидатуру и выразить поддержку будущему победителю. Я полагаю, что могу многое предложить, но боюсь, что это просто неподходящее время», — отметил Джонсон.

Таким образом, в гонке за пост премьер-министра остались только Сунак и Мордонт. Сунак заручился поддержкой почти 150 депутатов, в то время как у Мордонт нет и 30 голосов.

Ранее, 21 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку Трасс, заявил, что ожидать какого-то прозрения от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится. Он подчеркнул, что в Великобритании действующего главу исполнительной власти люди не выбирают, он появляется в результате «партийных перетрясок».

Трасс заявила о своей отставке 20 октября. Она уточнила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022