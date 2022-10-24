Более 353 млн рублей выделят на медосмотр детей в новых регионах РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353 млн рублей на проведение профилактического медосмотра детей в Донецкой, Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщается на сайте правительства РФ.
«Финансирование позволит обследовать свыше 80 тыс. ребятишек», — говорится в сообщении.
Деньги в виде субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств станет резервный фонд правительства.
Ранее, в конце сентября, Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что российский бюджет на 2023 год имеет необходимые средства на полное обеспечение бесплатной медицинской помощи. По его словам, запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав Российской Федерации.