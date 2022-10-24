ФСБ возбудила дело против создателя «Исламского батальона «Крым»

В Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего незаконное вооруженное формирование (НВФ) «Исламский батальон «Крым». Об этом в понедельник, 24 октября, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

Отмечается, что 57-летний гражданин в марте 2014 года выехал с Крымского полуострова, затем создал на Украине незаконное вооруженное формирование с целью нарушения территориальной целостности РФ. Создатель «Исламского батальона «Крым» также обеспечил участников НВФ огнестрельным оружием и боеприпасами.

«Ему вменяется организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 1 ст. 208 УК РФ)», — говорится в сообщении.

12 октября ФСБ задержала украинского диверсанта, готовившего теракт в Брянске. Задержанным оказался мужчина 1967 года рождения, который по заданию Службы безопасности Украины прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. Там подозреваемый изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, он заключен под стражу.