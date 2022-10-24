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Власти Запорожской области заявили об отсутствии планов по мобилизации в регионе

Власти Запорожской области заявили, что мобилизация в регионе в связи с введением военного положения объявлена не будет
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Мобилизация в Запорожской области в связи с введением военного положения объявлена не будет. Об этом в понедельник, 24 октября, говорится в Telegram-канале администрации региона.

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Также в регионе не планируются ограничения на передвижение граждан в связи с военным положением, однако они могут быть введены при необходимости.

«В Запорожской области нет причин для эвакуации населения, обстановка стабильная. <...> Военное положение не повлияет на соцвыплаты, власти выполнят свои обязательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации подчеркнули, что причин для перехода на удаленный режим обучения в регионе также нет.

20 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил, что речи о полной мобилизации в Запорожской области после введения военного положения не идет. В свою очередь власти Херсонской области также отметили, что речи о мобилизационных мероприятиях в регионе нет.

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима военного положения с 20 октября в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях. В целях безопасности в каждом субъекте будут созданы координационные штабы при поддержке Минобороны.

В регионах Центрального федерального округа, в том числе в Москве, вводится режим повышенной готовности. В Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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