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Лабораторию ледотехники создадут в ЕАО

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В ЕАО планируют заняться разработкой эффективных способов разрушения ледяного покрова на реках во время ледостава. Проект по созданию молодежной научной лаборатории ледотехники разработали в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема.

Ректор вуза Наталья Баженова, выступая на защите проекта программы его развития, рассказала о том, что вокруг такой лаборатории будет концентрироваться и научное, и образовательное поле, переформатируются программы подготовки магистров и аспирантов, сформируется когорта молодых ученых.

Научные результаты лаборатории ледотехники напрямую связаны с потребностями ЕАО. Речь идет о разработке новых эффективных способов разрушения ледяного покрова при ликвидации заторов на реках в периоды ледостава и ледохода, а также продления навигации замерзающих рек и водохранилищ. Могут быть спроектированы новые устройства для очистки дорог от снежного наката, удаления гололеда с контактных сетей и линий электропередач, пишет ИА EAOMedia со ссылкой на Баженову.

Что касается целевой модели развития ПГУ имени Шолом-Алейхема, то к 2030 году он должен стать центром генерирования уникальных возможностей для развития человеческого и социально-экономического потенциала Дальневосточного региона. Стратегический проект под названием «Жить, учиться и работать на Дальнем Востоке» состоит из научного проекта «ПроНауку» и проектов, направленных на реализацию политик в рамках программы развития университета.

Ранее сообщалось о проведении на территории ЕАО исследования, как ведет себя армированный лед на переправах. Ими будет заниматься ученый Алексей Васильев, который получил грант в 300 тыс. рублей на эти цели в рамках конкурса губернатора.

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