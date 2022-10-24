В Херсоне объявили о формировании территориальной обороны

У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по собственному желанию, есть возможность вступить в отряды территориальной обороны. Об этом 24 октября заявили в администрации региона.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в Telegram-канале администрации области.

В то же время подчеркивается, что органы правопорядка продолжают обеспечивать безопасность в городе. Люди имеют возможность выехать на левый берег Днепра в любой момент — с речного вокзала каждый день отходят катера до городов Алешки и Голая Пристань.

Ранее, 18 октября, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он не исключил принятия «самых непростых решений».

На следующий день президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий создание территориальной обороны в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, где введено военное положение.

Как 21 октября пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, территориальная оборона — это «полувоенное, или, точнее, почти военное, объединение людей по территориальному признаку». Задача теробороны, по его словам, — несение службы, поддержание порядка, в том числе привлечение к созданию различной военной архитектуры, инженерных сооружений.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября, по результатам референдумов, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем вооруженных сил Украины.

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